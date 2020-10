Aumentano quarantene e isolamenti

A Tempio resta stabile a 18 il numero delle persone positive in città. Nessun nuovo caso registrato in queste ultime ore. Salgono invece (rispetto all’aggiornamento di ieri) a 56 i soggetti in isolamento fiduciario che hanno avuto contatti non diretti con i positivi e 36 quelli in quarantena obbligatoria che hanno invece avuto contatti diretti con casi confermati di coronavirus. Tra i soggetti sottoposti a queste misure 5 classi della scuola media e una classe del liceo.

“E’ utile precisare che queste due misure vengono disposte su esclusiva valutazione che compete al Servizio di Igiene Pubblica dell’Ats territorialmente competente – ha commentato il vice sindaco Gianni Addis – . I numeri indicati sono al netto del numero degli insegnanti il cui dato non è ancora disponibile. Come sempre si raccomanda prudenza e l’osservanza di tutte le misure di sicurezza, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso delle mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente”.

(Visited 180 times, 230 visits today)