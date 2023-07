Il calendario di agosto a Santa Teresa Gallura.

Con l’arrivo di agosto prende il via il calendario degli eventi di Santa Teresa Gallura, che si apre con quattro imperdibili appuntamenti frutto della collaborazione tra la Pro Loco e l’amministrazione comunale del paese. Non solo ferragosto, ma anche due imperdibili appuntamenti nel mese di settembre.

Tradizioni e novità. Gli eventi estivi accontentano tutti, giovani, meno giovani e piccini, un viaggio alla scoperta dei sapori, della musica e del divertimento. “Con questo calendario abbiamo inaugurato la rinascita della Pro Loco, avvenuta a gennaio – dichiara il presidente, Massimo Stroppaghetti -. L’essere riusciti a organizzare queste manifestazioni, in collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco, coinvolgendo anche le associazioni del territorio, è un segnale di ripartenza per noi. Con lo stesso spirito abbiamo organizzato anche altri appuntamenti in primavera e all’inizio dell’estate, come quello dedicato a “La Sirenetta””.

Gli appuntamenti estivi.

Saranno quattro gli appuntamenti estivi di Santa Teresa Gallura, che inizia con l’attesa Festa di Ferragosto. Si tratta di una serata coinvolgente e ricca di musica, ma anche prelibatezze locali. L’evento comincia alle ore 21 ed è stata scelta una location significativa per la manifestazione. La festa del 15 agosto si terrà nel porto di Santa Teresa, luogo in cui si terrà la storica processione a mare, momento molto sentito nel paese gallurese.

Il secondo evento è il carnevale estivo, ovvero il ”Carrasecale”, quello con le maschere tradizionali da tutta la Sardegna. La manifestazione si terrà il 23 agosto dalle 21:30 e sarà itinerante, ovvero per tutte le vie del comune.

Molto attesa è la sagra del pesce, che è stata fissata per il 2 settembre 2023 alle ore 20, per celebrare i sapori del mare con il pesce fresco. Si tratta di una novità assoluta per il paese e in questi giorni si sta decidendo la location dove realizzarla, anche se inizialmente è stato indicato il porto. “L’idea è farla in Piazza Libertà – ha spiegato Massimo Stroppaghetti -, che è il luogo più importante per la città, dove sarà messo un grande fornellone”. Anche questa serata sarà animata da musica e concerti, con la Live Band Big Mama.

Ma il calendario proseguirà per il 5 e il 6 settembre, con Gallura Urban Art, un evento di Freestyle e musica rap per andare incontro ad un target più giovanile. L’appuntamento si terrà in piazza Vittorio Emanuele I, dalle ore 10 alle 10 alle 24.

