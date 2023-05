La Sirenetta sbarca a Santa Teresa: proiezione ed eventi nei luoghi del film

La Sirenetta a Santa Teresa Gallura.

Verrà proiettata, in tutte le principali sale cinematografiche nazionali ed internazionali, la prima del nuovo colossal Disney “The Little Marmaid – La Sirenetta”. La Disney, decise di fare di Santa Teresa Gallura la sede del proprio centro di produzione in quanto sono state riscontrate tutte le caratteristiche tecniche per poter realizzare e terminare le riprese necessarie alla conclusione del film, avvalendosi della collaborazione di centinaia di persone e aziende del territorio.

Sarà una splendida occasione per far conoscere ad un pubblico vastissimo le bellezze uniche e straordinarie della nostra meravigliosa isola. Proloco Santa Teresa Gallura vuole condividere questo giorno speciale con tutti i bambini in un evento collaterale: Ariel al di là del Mare.

Il programma.

L’evento comincerà il 24 maggio, dove nella Spiaggia Rena Bianca, dalle ore 9 – 10, ci sarà un festeggiamento per l’arrivo delle sirenette in spiaggia, dimostrazione della disciplina Mermaiding con l’istruttrice Valeria Muntoni e lo staff Bubble Kiss. Dalle ore 10:30 alle 12:30, al Teatro Nelson Mandela, il Biologo dottor Pala illustrerà le diverse specie marine presenti nella nostra Area Marina Protetta e ci guiderà sulla sensibilizzazione al rispetto ambientale, insieme ai lavori preparati dagli studenti delle scuole primarie di Santa Teresa.

Dalle 13 alle 16, in piazza del Chiostro – Porto Turistico, tutti i ragazzi di Santa Teresa accompagneranno la Parata Disney e la banda musicale formata dalle più famose mascotte Disney. Si percorrerà via del Porto e la banchina del Porto Turistico fino ad arrivare alla piazza del Chiostro al Porto Turistico dove si svolgeranno gli spettacoli e l’intrattenimento. Alla serata ci saranno anche buffet e degustazioni, ma anche giochi e attrazioni per bambini e artisti di strada.

