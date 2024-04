La gita di Pasquetta: un cinghiale a spasso per Santa Teresa

Il cinghiale a spasso a Santa Teresa Gallura.

Ieri sera, intorno alle 21, un insolito visitatore è stato avvistato in via Sardegna a Santa Teresa Gallura. Un cinghiale è stato sorpreso mentre passeggiava indisturbato per le strade, evidentemente alla ricerca di cibo. L’insolita presenza dell’animale ha suscitato un po’ di divertimento tra i residenti, con qualcuno che ha scherzato sul fatto che il cinghiale stesse dirigendosi al concerto di Pasquetta.

La presenza dei cinghiali è diventata una sorta di fenomeno ricorrente negli ultimi mesi nella città costiera. I suini selvatici sembrano aver adottato la zona urbana come loro habitat, spingendosi fino alle piazze principali e ai quartieri residenziali. La situazione ha suscitato curiosità, ma anche qualche preoccupazione tra i residenti, che si interrogano sulle cause di questa insolita incursione nel tessuto urbano e sulle possibili conseguenze per la convivenza tra uomo e animale.

