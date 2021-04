Per lui è la quarta gara ufficiale.

Davide Cirocca ha vinto per la prima volta. Alla sua quarta gara da fantino, nel prestigioso ippodromo di Saint Cloud, il giovane fantino si è imposto sugli altri 10 fantini, tutti francesi, arrivando per primo al palo che segna la fine della corsa.

In sella a Dark Quarz, debuttante, Cirocca non aveva particolari aspettative, pur se finora ha avuto ottimi risultati. “Dopo il secondo posto nella seconda gara sono più consapevole – afferma il fantino -. Si trattava anche questa volta di una cavalla debuttante, quindi non c’erano particolari aspettative, ma le sensazioni prima della gara erano buone”. In gara c’è stato un momento cruciale. “Ero intorno al quinto posto, quando la cavalla ha capito che doveva cambiare il modo di correre. Ha allungato, andava sempre più veloce”.

La Sardegna sempre nel cuore. “Sono felicissimo per questa vittoria. La dedico alla famiglia e al paese di Santa Teresa Gallura. Tante persone mie compaesane mi hanno scritto e mi stanno. La vittoria è per loro“.

Per il futuro il giovane fantino ha le idee chiare ed è molto determinato: “Non si può sempre vincere, ma il mio obiettivo rimane quello“.

