Davide Cirocca ci ha preso gusto, il fantino di Santa Teresa arriva secondo

Seconda corsa per il fantino diciassettenne di Santa Teresa.

Seconda gara per il fantino di Santa Teresa Gallura Davide Cirocca, diciassettenne che ha debuttato la settimana scorsa con un ottimo quarto posto al Prix Dupont Restauration.

Nella corsa di oggi, la “Prix de la msa“, gara per giovani fantini disputata presso l’ippodromo di Chantilly, il giovane atleta, in sella alla cavalla debuttante Serpent’s tooth, è arrivato secondo.

“Prima della corsa ero tranquillo – afferma Davide – non immaginavo di poter arrivare secondo, anche perché per la cavalla si è trattato del debutto. Quando mi sono trovato in seconda posizione ho dato tutto per provare a raggiungere il primo, che non era tanto lontano, ma va bene anche così. Ringrazio tutti quelli che mi stanno a fianco. Spero di partecipare presto ad altre gare e di migliorarmi sempre”.

