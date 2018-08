Paura a Santa Teresa per la rapina.

Proseguono serrate le indagini dei carabinieri per arrivare ad identificare l’autore del colpo lampo al supermercato nel pomeriggio di ieri. Un malvivente ha messo in segno una rapina a mano armata presso il supermercato Simply di Santa Teresa di Gallura. Non si è ancora in grado di stabilire se l’arma utilizzata dal malvivente fosse vera o un arma giocattolo.

Sono stati momenti di grande concitazione per tutti i presenti e soprattutto per la commessa del supermercato che ha dovuto consegnare il bottino di circa 3mila euro. Il malvivente è riuscito a scappare pare a piedi e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Dalle prime indiscrezioni sembra che i carabinieri hanno già acquisito le immagini delle telecamere della zona. E intanto sul web la notizia della rapina gira sulle bacheche dei social tra paura e curiosità.

