Prima volta per la spiaggia di Conca Verde.

È ufficiale. Sono cinque le spiagge di Santa Teresa Gallura che hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu per il 2021.

Sono state confermate come spiaggia Bandiera Blu: Rena Bianca, Rena di Ponente, Zia Culumba e La Taltana – Santa Reparata. A queste si aggiunge, per la prima volta, la spiaggia di Conca Verde. Riconfermata anche la Marina di Santa Teresa Gallura tra gli approdi Bandiera Blu 2021.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987, Anno Europeo dell’Ambiente, che viene assegnato annualmente in 49 paesi alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L’assegnazione è fatta dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per qualità delle acque, qualità della costa, servizi, misure di sicurezza, educazione ambientale. Santa Teresa Gallura ha ottenuto per la prima volta il riconoscimento, nell’anno della sua istituzione, per Rena Bianca.

(Visited 281 times, 310 visits today)