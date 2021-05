Il premio Bandiera Blu nell’Isola.

Sono 14 i comuni nell’Isola, tra 210 italiani ad essere stati riconosciuti tra i più ecosostenibili in Italia. A loro è stato consegnato il premio Bandiera Blu, assegnato dalla Foundation fon Environmental Education (Fee).

Il riconoscimento, giunto alla 35esima edizione, premia i comuni che offrono spiagge pulite, mare e servizi ricettivi eccellenti. La Giuria nazionale della ong, composta anche dai ministeri della Transizione ecologica e delle Politiche agricole e del Turismo, ha valutato dei criteri come il sistema delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano e aree verdi.

La Sardegna si è piazzata settima con 14 comuni premiati, distribuiti nelle diverse province. La Bandiera blu è stata assegnata in Gallura a Badesi, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena e Palau. In provincia di Sassari a tre comuni. Si tratta dello stesso capoluogo, Castelsardo e Sorso. Anche altre province dell’Isola non mancano all’appello. Nella provincia di Oristano è stato premiato il capoluogo, in provincia di Nuoro Tortolì e Bari Sardo, mentre a Cagliari Quartu e nel Sud Sardegna Sant’Antioco.

(Visited 197 times, 197 visits today)