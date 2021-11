Lo sportello per la lingua gallurese a Santa Teresa.

Il progetto “Eu faéddhu Gaddhurésu”, lo sportello linguistico Gallurese del Comune di Santa Teresa , prende il via il 18 Novembre 2021. Il progetto ha lo scopo di tutelare le lingue minoritarie e di promuovere il bilinguismo negli atti amministrativi introducendo la varietà alloglotta Gallurese all’interno dell’amministrazione pubblica.

Lo Sportello Linguistico in front office aprirà tutti i giovedì dalle 9 alle 13 e 30 presso la Biblioteca Comunale, (che ospita il Centro di documentazione in lingua Gallurese), e rimarrà attivo sino al mese di ottobre del 2022. È prevista, inoltre, l’apertura di sportelli itineranti nelle frazioni di Porto Pozzo e San Pasquale, con l’obiettivo di favorire una presenza diffusa sul territorio.

Il progetto verrà gestito dall’Istituto Chircas che, con i suoi operatori, sta già gestendo moltissimi Sportelli Linguistici in gran parte della Gallura. Per quanto riguarda il Comune di Santa Teresa Gallura sono state incaricate come operatrici linguistiche Laura Fraschini e Anna Maria Giagheddu. La due operatrici avranno il compito di tradurre gli atti amministrativa in uscita dall’ente comunale e lavoreranno in stretta collaborazione con l’amministrazione, con la cittadinanza, con gli Istituti Scolastici, con le Associazioni e con i Comitati presenti sul territorio.

Le attività di maggior rilevanza verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina facebook dedicata – Uffìciu di la linga Gaddhurésa. Sempre nell’ambito del progetto sono previsti 2 corsi di formazione, gratuiti e aperti a tutti, che si svolgeranno nel 2022.