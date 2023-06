Il violento incidente sulla strada di Porto Pozzo.

L’incidente stradale avvenuto nella notte a Porto Pozzo ha coinvolto due auto in uno scontro laterale. L’accaduto potrebbe essere stato causato dalla mancata osservanza di una precedenza stradale, ma i dettagli esatti della dinamica sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Santa Teresa Gallura. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Protezione Civile Lungoni per fornire soccorso e assistenza. Una donna di 50 anni ha riportato diverse ferite, anche se non è in pericolo di vita.

Grazie all’intervento tempestivo della Protezione Civile Lungoni, la vittima è stata prontamente assistita e le necessarie misure sono state adottate per garantire la sua stabilità. Altre due persone sono state coinvolte nell’incidente, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica esatta dell’incidente al fine di determinare le responsabilità e stabilire eventuali infrazioni al codice della strada.

