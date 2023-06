Il Comune di Loiri annuncia che Enel non staccherà la luce

La luce non sarà staccata a Loiri Porto San Paolo durante la stagione estiva: l’Enel ritorna sui suoi passi e rinvia gli interventi. L’Enel cambia rotta dopo le proteste da parte dell’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo per le numerose interruzioni di energia elettrica. Erano programmate nel mesi di giugno e sino a fine luglio. E condivide la tesi dell’ amministrazione, posticipando gli interventi al termine della stagione estiva.

A seguito delle contestazioni pubbliche, nei giorni scorsi è stata la stessa società a contattare l’amministrazione. Per proporre una soluzione che evitasse i disagi e che causerebbe la mancanza di corrente. Probpemi alle famiglie di residenti e turisti durante la stagione estiva, soprattutto alla luce delle alte temperature, e alle attività economiche, condividendo le problematiche evidenziate dal sindaco.

“Ringrazio la società E-distribuzione per essersi fatta carico delle nostre istanze e aver compreso la situazione che si stava per verificare – commenta il sindaco Francesco Lai -. Trovando una soluzione tempestiva al fine di evitare le gravi difficoltà a cui sarebbero andati incontro gli operatori economici, i nostri residenti e i turisti, durante la stagione estiva. Perdere anche solo uno o due giorni di lavoro, nel periodo di maggior affluenza turistica, come questo, poteva creare danni economici rilevanti per il territorio”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui