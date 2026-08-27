Acqua non potabile a Santa Teresa Gallura, ordinanza del sindaco

Il divieto per l’acqua non potabile a Santa Teresa Gallura.

Un provvedimento urgente interessa alcune zone di Santa Teresa Gallura dopo che le analisi sulla rete idrica hanno evidenziato una non conformità microbiologica. L’ordinanza sindacale numero 42 dispone infatti, fino a nuova comunicazione, il divieto di utilizzare l’acqua per il consumo umano nelle località La Marmorata, La Ficaccia, Punta Falcone e nell’area dell’Hotel La Marmorata.

La decisione è arrivata dopo una comunicazione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl Gallura, che ha segnalato l’esito dei controlli effettuati su un campione prelevato il 24 agosto. Le analisi del laboratorio Arpas di Sassari hanno rilevato il superamento del parametro microbiologico relativo ai batteri coliformi, con un valore di 12 Mpn per 100 millilitri. In attesa della verifica dell’efficacia degli interventi correttivi, l’acqua viene quindi considerata non idonea come acqua potabile. Il divieto riguarda il consumo diretto, la preparazione di bevande e degli alimenti nei quali l’acqua rappresenta l’ingrediente principale.

L’ordinanza consente invece l’utilizzo per l’igiene personale e domestica. Per il lavaggio degli alimenti è prevista la bollitura prolungata per almeno 15 minuti, secondo le indicazioni riportate nel provvedimento. Il Comune ha inoltre ordinato ad Abbanoa di intervenire con urgenza per ripristinare i requisiti di qualità dell’acqua e di informare l’utenza interessata. Il provvedimento resterà in vigore fino alla comunicazione dell’avvenuto ripristino e alla successiva revoca, che potrà essere disposta dall’amministrazione sulla base del parere favorevole del Sian.

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