Rifiuti abbandonati a Porto Pozzo: la comunità chiede decoro

Il caso dei rifiuti abbandonati a Porto Pozzo.

Il fascino autentico di Porto Pozzo, frazione del Comune di Santa Teresa Gallura, merita di essere preservato con cura e dedizione. Negli ultimi giorni, la presenza di rifiuti abbandonati in alcune zone del borgo ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i residenti e gli amanti della località, riaccendendo il dibattito sulla necessità di tutelare l’ambiente e il senso civico, soprattutto durante il culmine della stagione estiva.

La denuncia.

La denuncia sollevata dai cittadini non punta il dito contro la maggioranza dei residenti, i proprietari di case vacanza o i turisti che vivono il territorio con profondo rispetto. Al contrario, l’amarezza nasce dai comportamenti isolati di pochi individui che, ignorando le regole base della convivenza civile, rischiano di compromettere l’immagine e l’igiene di un’intera comunità. L’abbandono indiscriminato dei sacchetti rappresenta una ferita al decoro urbano e alla bellezza naturale della Gallura.

Il fenomeno s’inserisce in un momento cruciale di transizione. Dal primo agosto, infatti, il Comune di Santa Teresa Gallura ha assunto la gestione diretta del servizio di raccolta rifiuti. Questo cambio di passo rappresenta un passaggio importante, che richiede fisiologicamente qualche giorno di assestamento e, al contempo, la massima cooperazione da parte di tutti gli utenti.

Da parte sua, la comunità di Porto Pozzo riconosce l’impegno quotidiano degli operatori ecologici per far fronte ai volumi straordinari dettati dai massicci flussi turistici. Proprio per questo, i cittadini chiedono un potenziamento delle risorse operative da parte dell’amministrazione comunale, unitamente a un incremento dei controlli e all’applicazione rigorosa delle sanzioni per chi sporca. “Soltanto attraverso la sinergia tra un’amministrazione presente, un servizio efficiente e la responsabilità individuale sarà possibile garantire a Porto Pozzo lo splendore che merita”.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui