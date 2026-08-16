San Teodoro, nuovo medico di famiglia nella nuova casa di comunità

Un nuovo ambulatorio nella Casa di Comunità a San Teodoro.

L’Amministrazione Comunale di San Teodoro informa la cittadinanza dell’apertura del nuovo ambulatorio medico del Dottor Gianfranco Leoni, situato presso la Casa della Comunità in Via Magenta a San Teodoro, a seguito dell’assegnazione dell’incarico temporaneo di Assistenza Primaria dal 20 luglio 2026. Questo servizio fa parte dell’Ambito territoriale del Distretto di Olbia, che include anche Budoni e Porto San Paolo, rappresentando un passo importante per rafforzare l’assistenza sanitaria locale.

Come fare domanda.

I cittadini possono iscriversi negli elenchi del Dottor Leoni tramite l’Ufficio Scelta e Revoca della ASL Gallura, sul portale regionale ZenteWeb oppure recandosi direttamente in ambulatorio, ricordando che tutte le pratiche fanno riferimento all’ufficio ASL competente raggiungibile via email all’indirizzo [email protected]. L’ambulatorio riceve il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9:30 alle 11:30, mentre il giovedì e il venerdì è aperto dalle 15:30 alle 17:30. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio benvenuto e augura buon lavoro al Dottor Leoni per questo importante presidio a tutela del benessere della comunità.







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