Santa Teresa Gallura: il Carnevale arriva in località Ruoni

Grande novità per il Carnevale di Santa Teresa Gallura: per la prima volta il Comune, insieme alla Pro Loco e ai Fidali 82, organizza in località Ruoni la sfilata di Carnevale e la tradizionale Pentolaccia. L’appuntamento è oggi dalle ore 16.00 in via dei Cormorani, dove carri allegorici, maschere, musica e tanto divertimento animeranno il pomeriggio con un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

La sfilata di Carnevale porterà a Ruoni un’esplosione di colori, musica e allegria, trasformando le strade in un grande palcoscenico di festa per tutta la comunità. In programma non solo la Sfilata di carri allegorici, ma ci sarà la Pentolaccia, Live music con RA Project Quartet, giochi per bambini e il punto ristoro con merenda e cena. Una giornata di festa che segna un momento importante per la comunità: la scelta di portare la manifestazione in località Ruoni rappresenta un segnale di coinvolgimento e valorizzazione del territorio, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni. Non resta che indossare la maschera e partecipare: il Carnevale vi aspetta oggi dalle 16 in poi a Ruoni!

