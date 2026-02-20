Ponte danneggiato, chiusa la strada Castelsardo-Santa Teresa

Chiusa la strada Castelsardo-Santa Teresa.

Entra in vigore con effetto immediato il divieto di transito su un tratto della strada provinciale 90 in località “Ponte sul Rio di Pirastu”, nel territorio del comune di Trinità d’Agultu e Vignola. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza numero 4/25 del 19 febbraio emanata dal Settore 5 Viabilità e Trasporti della Provincia Gallura, a tutela della sicurezza della circolazione.

La decisione è maturata dopo ulteriori verifiche tecniche successive alla precedente ordinanza del 17 febbraio, con la quale erano già stati introdotti limiti di velocità e di carico a causa di un avvallamento della pavimentazione. Nel sopralluogo congiunto effettuato il 19 febbraio dai tecnici del settore insieme alla società in house Multiss è stato infatti accertato il cedimento di una porzione del corpo stradale in corrispondenza del terrapieno sottostante il ponte, al centro della carreggiata. Alla luce della situazione riscontrata, si è ritenuto necessario interdire completamente il traffico nel tratto interessato fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. Il provvedimento diventa operativo con l’installazione della segnaletica prevista dal Codice della strada, attività affidata a Multiss, che dovrà anche curarne la manutenzione e garantire l’informazione agli utenti.

