A San Teodoro le nuovi reti Abbanoa, disagi con l’acqua

I lavori di Abbanoa a San Teodoro.

Una sospensione temporanea dell’acqua interesserà l’intero abitato di San Teodoro nella giornata di martedì 24 febbraio. L’intervento rientra nel programma di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche attualmente in corso nel territorio comunale. I tecnici di Abbanoa saranno impegnati nel collegamento delle nuove condotte posate in via Li Piri e via Sicilia con la rete esistente in via Degli Asfodeli. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza si renderà necessario interrompere la fornitura dell’acqua a partire dalle 8 del mattino fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per le 17. Durante la fascia oraria interessata potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.

Il gestore ha precisato che le squadre operative cercheranno di ridurre al minimo la durata del disservizio e di anticipare il ripristino qualora le lavorazioni dovessero concludersi prima del previsto. Il ritorno alla piena normalità è comunque atteso al completamento degli interventi. Abbanoa invita inoltre gli utenti a segnalare eventuali anomalie attraverso il servizio guasti attivo 24 ore su 24 al numero verde 800/022040. Alla riattivazione dell’erogazione l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida, fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.

