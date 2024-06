Un aumento del turismo in Sardegna

Dopo una stagione di maltempo, che non ha certo invitato ai viaggi, sembra che l’estate sia timidamente alle porte. Questo vuol dire maggiori spostamenti e incremento del turismo. Nonostante l’aumento medio dei prezzi, si riescono a trovare delle offerte in giro, che permettono di fare vacanze e weekend a prezzi accettabili, magari trovando, per esempio, un biglietto aereo Milano Napoli per una fuga romantica. La Sardegna resta una delle mete più richieste e i dati testimoniano un turismo in aumento.

Mare, sole e…Sardegna

Nonostante ci sia una varietà di scelte, abbracciate anche dal turismo, come le città d’arte o la montagna, uno dei binomi classici dell’estate italiana, ma non solo, è: vacanza – mare. La Sardegna resta una delle mete più gettonate. I dati dei lunghi ponti tra marzo e aprile hanno visto un incremento del 35% del turismo. Di contro c’è stato anche un aumento del 7% nei prezzi degli alloggi.Questo sembra però non fermare il sempre crescente boom di turisti italiani e stranieri: la previsione per l’estate del 2024 inserisce la Sardegna nelle top ten delle mete italiane più gettonate.

Il decalogo dell Sardegna

La Sardegna affascina sotto vari punti di vista oltre al mare: i nuraghi, le tradizioni, il cibo. A fronte del sempre maggiore afflusso di turisti è stato stilato dalla regione Sardegna un decalogo di comportamento per il turista, affinché vengano rispettati gli ambienti (soprattutto naturali) con piccole attenzioni. Viene quindi richiesto un impegno comportamentale a fronte del potersi godere dei paesaggi da cartolina. Vista la crescente richiesta del turismo sulla Sardegna, un decalogo che sensibilizzi al rispetto comportamentale verso l’ambiente e gli altri è una iniziativa interessante e che potrebbe essere di spunto anche per altre mete. Questo dovrebbe evitare comportamenti scorretti dovuti spesso alla noncuranza, che sono però nocivi per l’ambiente e gli altri.

