Passeggia col cane e trova un cadavere davanti alla riva, giallo in spiaggia

Giallo in spiaggia: un cadavere davanti alla riva

Stava passeggiando all’alba in spiaggia col suo cane quando ha visto un cadavere galleggiare davanti alla riva: giallo al Poetto. Una volta informate le forze dell’ordine il corpo è stato recuperato e portato al cimitero cagliaritano di San Michele.

Un uomo che passeggiava nel tratto quartese del Poetto ha notato quel corpo senza vita davanti alla riva e ha chiamato i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un 71enne sardo emigrato in Veneto. Non sono ancora chiare le cause del decesso, potrebbe aver avuto un malore o commesso un gesto estremo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui