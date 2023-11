Accende un cero e prende fuoco la casa, 90enne salvata dai carabinieri

90enne salvata dai carabinieri nel rogo partito da un cero

I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione in fiamme per salvare una donna novantenne: il rogo è partito da un cero votivo. Durante un normale servizio di controllo del territorio a Uta, nella Città metropolitana di Cagliari, i carabinieri sono stati chiamati a intervenire in una villetta bifamiliare in via Stazione per un incendio al primo piano. All’arrivo dei militari, l’abitazione era già invasa dal fumo, ma sono riusciti a salvare la anziana proprietaria. Era rimasta dentro, disorientata, e non era riuscita a fuggire. Una volta portata al sicuro la donna è stata affidata ai vicini di casa per metterla in salvo.

A quel punti i carabinieri sono tornati all’interno della casa in fiamme per spegnere il gas e la luce. Lì hanno individuato la stanza da cui era partito l’incendio e sono intervenuti con estintore e secchi d’acqua. Successivamente, i vigili del fuoco intervenuti hanno verificato che l’incendio era stato causato dal cero votivo che la 90enne aveva lasciato acceso sopra un mobile di legno. Alla fine delle operazioni di spegnimento, la casa è stata dichiarata inagibile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui