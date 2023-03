Casa distrutta dalle fiamme, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Superlavoro dei vigili del fuoco per una casa in fiamme

Notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa di una casa distrutta dalle fiamme. L’incendio è scoppiato ieri sera a Scano Montiferro. La chiamata alla sala operativa del Comando di Oristano è partita alle 21 ed è entrata in azione una squadra del distaccamento di Cuglieri. Lì hanno fatto evacuare la zona ed è stato necessario chiedere rinforzi. Dalla centrale di Oristano sono partite un’altra squadra e un’autobotte, ma è stato necessario anche l’intervento di una squadra da Abbasanta.

L’intervento dei vigili del fuoco è andato avanti tutta la notte ed è terminato alle 6 del mattino. Non risultano persone ferite ma i danni calla casa sono ingenti e una parte del tetto è collassata. Sono subito state avviate le indagini per scoprire le cause dell’incendio.

