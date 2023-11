Positivo il bilancio della nona edizione di Benvenuto Vermentino a Olbia

Benvenuto Vermentino, un successo di pubblico e di critica, con importanti ricadute economiche per le cantine e per il sistema ricettivo di Olbia. “Benvenuto Vermentino” ancora una volta si è confermata manifestazione di grande appeal. Che ha attirato un vasto e interessato pubblico non solo locale ma proveniente da tutta la Sardegna e anche dall’estero.

La nona edizione del 2023 della quale si tirano ora le somme, ha dimostrato, una volta di più quanto sia importante la sinergia operativa fra enti per promuovere il Vermentino. Una vera e propria eccellenza tra le produzioni locali. Il programma di iniziative enogastronomiche e culturali, proposto dalla Camera di Commercio di Sassari e da Promocamera, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG e dalle associazioni di categoria ha evidenziato la qualità di un evento in costante crescita.

Grande soddisfazione da parte del presidente di Promocamera, Francesco Carboni. “L’edizione 2023 è stata la più partecipata ed internazionale di sempre – commenta -. Ricca di molte novità che il pubblico di Olbia e i tanti turisti presenti hanno mostrato di gradire ed apprezzare. Un risultato che ci invita a far ancor meglio nella decima edizione, la prossima.”

Le cantine che hanno partecipato

Da sottolineare la grande adesione da parte delle Cantine di Vermentino di Gallura (circa 40 gli operatori presenti). Ottimamente coordinate dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, rappresentate dalla sua presidente Daniela Pinna. Le numerose cantine provenienti da tutta la Sardegna, rappresentate dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Sardegna (15 provenienti da tutta l’Isola). E i tantissimi operatori economici della città: hotel, ristoratori, bar, negozi, artigiani che hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato dalle associazioni di categoria. Che hanno attivamente contribuito al successo della manifestazione. Mettendo in campo un articolato programma di iniziative ed eventi di animazione urbana durante tutta la settimana dedicata al Vermentino.

Confortanti i dati fatti registrare dagli operatori economici di Olbia. Che hanno registrato un significativo aumento del giro d’affari e con un tasso di riempimento degli alberghi di quasi il 90%.

”Ancora una volta è stato il prezioso supporto da parte dell’amministrazione comunale di Olbia. Del sindaco Settimo Nizzi, degli assessori Marco Balata e Sabrina Serra e dell’Aspo Olbia – continua Carboni -. Che hanno assicurato alla Camera di Commercio di Sassari e a Promocamera tutto il supporto necessario. Fin dalla prima edizione di Benvenuto Vermentino l’amministrazione comunale è stata sempre al nostro fianco contribuendo in maniera determinante al successo della manifestazione. Che da tempo ha ormai varcato i confini regionali, diventando un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale.”

