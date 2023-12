La Sardegna è una terra ricca di storia e di bellezze architettoniche, e le chiese presenti sull’isola sono testimonianza di questo patrimonio culturale. In questo articolo, ti guiderò alla scoperta delle 10 chiese più belle della Sardegna, che merita di essere visitate almeno una volta nella vita.

Cattedrali e Basiliche in Sardegna

Prima di iniziare il nostro viaggio alla scoperta delle chiese più belle della Sardegna, è importante fare chiarezza sui termini utilizzati per definire questi edifici di culto.

Una cattedrale è la chiesa principale di una diocesi e solitamente si trova in un centro urbano. La parola “cattedrale” deriva da “cattedra”, che rappresenta la sede del vescovo. Ad esempio, il Duomo di Cagliari è ufficialmente la Cattedrale di Santa Maria Assunta e di Santa Cecilia.

Una basilica è un edificio di culto suddiviso in 3 o 5 navate, solitamente di dimensioni imponenti. Nella Sardegna moderna, il titolo di basilica viene conferito dalla Santa Sede a determinate chiese per motivi storici o artistici. Oltre a queste due tipologie, ci sono anche altre chiese di interesse, come ad esempio le chiese romaniche, i monasteri e i santuari.

Duomo di Cagliari (Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia)

Il Duomo di Cagliari è il principale luogo di culto della città e custodisce oltre sette secoli di storia. Costruito nel 200 d.C. in stile romanico-pisano, nel corso dei secoli ha subito diverse trasformazioni e ampliamenti, assumendo anche caratteristiche barocche e neoromaniche.

La cupola ottagonale del Duomo è un’icona dello skyline del quartiere Castello, mentre all’interno si trovano opere d’arte di grande valore, tra cui dipinti e sculture. Nel braccio destro del Duomo è inoltre presente il Museo Diocesano, che ospita altre opere d’arte e reliquie.

Basilica di Saccargia (Chiesa della SS. Trinità di Saccargia)

La Basilica di Saccargia, situata nel comune di Codrongianus nella provincia di Sassari, è uno dei migliori esempi dello stile romanico-pisano in Sardegna. Costruita nel 1116 sulle rovine di un monastero preesistente, la basilica presenta una particolarità unica: l’abside centrale è affrescata con pitture romaniche in ottimo stato di conservazione, unico esempio in Sardegna.

Duomo di Sassari (Cattedrale di San Nicola)

Il Duomo di Sassari è il primo tempio della città ed è un esempio di architettura barocca. La sua costruzione iniziò nel XII secolo e si concluse nel XVIII secolo, con influenze gotiche, catalane e barocche. All’interno del Duomo si può ammirare un altare maggiore in marmo di stile classico, affreschi e dipinti di scuola sarda.

Chiesa di San Michele, Alghero

La Chiesa di San Michele è uno dei migliori esempi di architettura barocca in Sardegna. Costruita tra il 1661 e il 1675, la chiesa presenta una facciata semplice ma caratterizzata da una cupola di pianta ottagonale, uno dei simboli di Alghero. All’interno si trovano affreschi e opere d’arte sacra.

Concattedrale di Sant’Antonio Abate, Castelsardo

La Concattedrale di Sant’Antonio Abate è situata nel borgo di Castelsardo, affacciata sul mare. Costruita in stile gotico-rinascimentale, la chiesa fu consacrata nel 1622. La torre campanaria, alta e imponente, è coperta da una cupola. All’interno della chiesa si trovano numerose opere d’arte sacra, tra cui un organo a canne settecentesco considerato il più bello della Sardegna.

Cattedrale di Santa Maria della Neve, Nuoro

Cattedrale Santa Maria Della Neve cathedral in Nuoro, Sardinia

Il Duomo di Nuoro è il principale luogo di culto della città ed è dedicato alla Madonna della Neve, patrona di Nuoro. Costruito tra il 1835 e il 1853 in stile neoclassico, il Duomo presenta una facciata che ricorda un tempio classico, con quattro semicolonne in granito. All’interno si trovano dipinti e opere d’arte della scuola pittorica sarda dell’Ottocento e Novecento.

Basilica di San Simplicio, Olbia

La Basilica di San Simplicio è il principale monumento religioso della Sardegna nord-orientale. Costruita tra il XII e il XIII secolo in stile romanico lombardo, la basilica ospita le reliquie di San Simplicio, patrono della diocesi di Tempio-Ampurias ed Olbia. Ai piedi della basilica si estende una necropoli che testimonia la storia di Olbia.

Duomo di Oristano (Cattedrale di Santa Maria Assunta)

Il Duomo di Oristano, situato nel centro storico della città, è la cattedrale della diocesi arborense. Costruito a partire dall’anno 1100, il Duomo presenta uno stile architettonico che spazia dal barocco al romanico, dal gotico al classicismo italiano. All’interno si trovano opere d’arte di varie epoche e uno storico campanile trecentesco.

Cattedrale di Santa Chiara, Iglesias

La Cattedrale di Santa Chiara è il principale luogo di culto di Iglesias e l’unica cattedrale al mondo dedicata a Chiara d’Assisi. Costruita alla fine del XIII secolo in stile romanico-gotico, la cattedrale è caratterizzata da un campanile trecentesco a canna quadra. All’interno si trovano affreschi, dipinti e una campana risalente al 1338.

Concattedrale di San Pantaleo, Dolianova

La Concattedrale di San Pantaleo è una delle principali chiese romaniche della Sardegna. Costruita tra il XII e il XIII secolo, la cattedrale presenta un’architettura imponente e un ricco decoro scultoreo. All’interno si trovano numerose opere d’arte pittoriche e un altare di stile gotico.

Queste sono solo alcune delle chiese più belle della Sardegna, ma l’isola ne è ricca e ognuna merita di essere scoperta e ammirata per la sua storia e la sua bellezza. Durante la tua vacanza in Sardegna, non perdere l’opportunità di visitare almeno una di queste meravigliose chiese, che rappresentano un vero tesoro per la comunità e per il patrimonio culturale dell’isola.

