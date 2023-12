Il bilancio di previsione del Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in linea con il Documento Unico di programmazione deliberato durante lo scorso consiglio comunale. Il documento finanziario 2024 ha un importo complessivo di 60 milioni di euro.

“I tempi stringenti di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre hanno richiesto un impegno straordinario da parte degli uffici e di tutti i colleghi della maggioranza, concludendo fin da oggi l’intera procedura. Dal 1 gennaio il Comune di Arzachena potrà lavorare a pieno regime utilizzando da subito interamente le somme iscritte nel documento, garantendo una corretta ed efficace azione amministrativa – spiega il vicesindaco e assessore alle Finanze, Cristina Usai -. Tra le attività su cui stiamo investendo maggiormente c’è la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e la riorganizzazione della macchina amministrativa allo scopo di offrire servizi sempre più accessibili dal cittadino”.

Spese.

Le spese correnti superano i 37 milioni di euro. Tra queste: politiche sociali e famiglia 5 milioni e 900 mila euro, cifra tendenzialmente in crescita dal 2019 a oggi; ordine pubblico e sicurezza 1 e 400 mila euro; politiche giovanili e sport 216 mila euro; tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile 7 milioni e 300 mila euro, importo cresciuto di oltre un milione di euro nell’ultimo quinquennio; turismo 580 mila euro; istruzione e diritto allo studio 2 milioni e 45 mila euro; valorizzazione beni e attività culturali 457 mila euro; sviluppo economico, attività produttive e politiche del lavoro 982 mila euro; personale 5 milioni e 400 mila euro.

Le spese per investimenti previsti nel 2024 ammontano a 8 milioni di euro. In evidenza gli investimenti in pubblica istruzione e diritto allo studio per quasi 3 milioni di euro dedicati a lavori pubblici e manutenzioni sugli edifici scolastici; per il turismo 700 mila euro; al settore trasporti e diritto alla mobilità per implemento delle linee vanno 1 milione e 254 mila euro.

Entrate.

Le entrate più sostanziose provengono dal gettito di Imu (imposta sugli immobili) e Tari (tassa sui rifiuti). La prima finanzia il bilancio con 20 milioni di euro, di cui solo 7 milioni restano nelle casse comunali, mentre la restante parte viene versata all’Erario; la seconda con 6 milioni e 300 mila, interamente destinati alla copertura dei costi del servizio di raccolta rifiuti. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie rilasciate sono pari a 2 milioni e 700 mila euro, che vanno a finanziare la maggior parte degli interventi di manutenzione ordinaria dei beni pubblici (strade, marciapiedi, edifici, ecc.). Per il canone unico patrimoniale si prevede un’entrata di circa 680 mila euro.

Imu.

Il gettito deriva dall’applicazione di tariffe e aliquote tra le più basse a livello nazionale. L’IMU, nonostante lo sblocco delle aliquote tributarie voluto dal Governo, rimane ancora invariata rispetto agli anni precedenti ad Arzachena. Confermata dunque l’aliquota del 9 per mille, contro quella massima del 10,6 per mille applicata in buona parte dei Comuni italiani.

Tari.

Resta invariata la tassa sui rifiuti, pur con lievi differenze all’interno delle tipologie di utenze. Sarà sempre possibile pagare l’intero importo entro il 30 settembre, oppure versarlo in 4 rate mensili con scadenza 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 301 dicembre.

Imposta di soggiorno.

L’applicazione dell’imposta di soggiorno sui pernottamenti presso le strutture ricettive del territorio comunale è confermata dal 1 giugno al 30 settembre. La tariffa è commisurata alla categoria della struttura (max 5 euro per notte e 7 pernottamenti consecutivi). Il gettito previsto per il 2024 è di 2 milioni e 400 mila euro, auspicando una conferma della crescita rilevata per il 2023 in cui la previsione è stata superata di 250 mila euro. L’imposta di soggiorno verrà distribuita per il miglioramento di vari servizi. Tra questi 320 mila euro per la pulizia delle spiagge; illuminazione strada Cala Bitta – Baja Sardinia per 100 mila euro; iniziative di sensibilizzazione ambientale 100 mila euro; manifestazioni 154 mila euro.

Addizionale Irpef.

Anche per il 2024 non verrà applicata l’addizionale Irpef nel Comune di Arzachena, dove il carico fiscale complessivo sui cittadini resta tra i più bassi in Italia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui