Il covid torna in Sardegna, casi raddoppiati nell’ultima settimana

Raddoppiati i casi di Covid in Sardegna.

Il Covid è stato recentemente declassato a “influenza” dal governo, ma secondo i dati è tornato a contagiare in Sardegna. Non ci sono più decessi, ci sono sicuramente meno ricoveri rispetto allo stesso periodo di un anno fa, ma stando ai dati del ministero, i casi sono raddoppiati nell’ultima settimana.

Sono 202 i casi registrati tra il 10 e il 16 agosto, 505 tra il 17 e il 23 agosto.

I sintomi di una normale influenza.

I sintomi attuali del Covid sono molto affievoliti rispetto al passato: quelli generali tipici dell’influenza, mal di testa e mal di gola. Un virus molto meno violento del passato, ma i casi continuano a crescere perchè, secondo gli esperti, la popolazione avrebbe allentato le buone pratiche di prevenzione. Questo potrebbe portare a una nuova diffusione di massa del virus, che essendo mutato geneticamente ed essendo diffuso in diverse varianti, può essere affrontato con vaccini aggiornati, oltre che con le buone pratiche di prevenzione.

Il monitoraggio continua.

Anche in Sardegna, ad opera dei laboratori dell’Aou di Cagliari e Sassari è attiva una speciale sorveglianza per poter mappare le varianti presenti attualmente in Sardegna, in modo che il ministero della sanità possa predisporre una strategia.

