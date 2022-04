Crescono i contagi da coronavirus in Sardegna.

Crescono i contagi da coronavirus in Sardegna. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, che analizzano il periodo dal 6 al 12 aprile, sono 1.896 gli attualmente positivi per 100mila abitanti, con un +3,4% di casi rispetto alla settimana scorsa.

La provincia più colpita è quella di Oristano, con 878 contagi per 100mila abitanti, Cagliari con 839, Nuoro con 796, Sud Sardegna con 688 e infine Sassari con 667. Resta alta anche la pressione sugli ospedali, ben superiore alla media nazionale. I posti letto occupati in area medica sono il 21,3%, mentre in terapia intensiva sono il 12,3%. Prosegue positivamente, altresì, la campagna vaccinale, con l’85% dei sardi che ha completato il ciclo di inoculazioni.