Eclisse solare, l’8 aprile l’evento astronomico del millennio

Come vedere l’eclisse solare in Sardegna.

L’8 aprile 2024 ci sarà un fenomeno astronomico eccezionale, perché ci sarà un’eclisse solare totale. Uno spettacolo molto atteso in quanto è tra i più suggestivi offerti dal nostro sistema solare. Purtroppo però questa eclissi non sarà visibile dall’Italia. Sarà possibile osservare l’eclissi solare solo da una stretta striscia di terra che attraversa il Messico, gli Stati Uniti centrali e occidentali e una piccola parte del Canada.

Per questo motivo è possibile vederla in diretta streaming. Le prossime eclissi solari sono previste per il 2026 e il 2027 promettono altrettanti spettacoli straordinari. Il 12 agosto 2026, un’eclissi solare totale attraverserà l’emisfero nord, illuminando i cieli di Europa, Africa settentrionale e Nord America. L’evento principale sembra essere fissato per il 2 agosto 2027, quando un’eclissi solare totale sarà visibile sopra Lampedusa. Questo fenomeno oscurerà quasi completamente il sud Italia, con un’oscurità che varierà dal 60% all’80% al centro e al nord del paese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui