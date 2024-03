La Pro loco di Alà dei Sardi rinnova i vertici: torna il fondatore

Roberto Mette è presidente della Pro loco Alà dei Sardi.

Quarto rinnovo di cariche per la Pro loco di Alà dei Sardi, ricostituita nel 2011. E dopo tre presidentesse, ad essere chiamato ora a guidare l’ente è un uomo, ossia colui che appunto 13 anni fa si occupò, da assessore comunale al bilancio, di rimettere in moto l’associazione turistica.

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo, eletto il 21 gennaio scorso, ha infatti deciso di nominare

presidente dell’Associazione Turistica Pro loco di Alà dei Sardi il socio storico Roberto Mette. Che quindi per la prima volta viene chiamato a presiedere l’ente da lui stesso rifondato dopo lo stop di inizio secolo.

A coadiuvarlo, la dirigenza composta da Annarita Ghisu (vice-presidente), Mirella Contu, Antonella Mette (cassiera) e Angela Ghisu (segretaria), quest’ultima prima dei non eletti, subentrata però alla presidentessa uscente Antonella Scanu, che per motivi di lavoro dovrà stare per ampi periodi lontana da Alà. Revisore dei conti sarà Alberto Contu, mentre il collegio dei probiviri sarà composto da Maria Lucia Pinna, Rosanna Bua, Piera Pigozzi, con quest’ultima eletta presidente del collegio.

La proloco preparerà subito un cronoprogramma da presentare all’amministrazione comunale, con la quale c’è da sempre proficua ed ampia collaborazione. Si cercherà di puntare a pochi eventi ma di maggior spessore. Il cambiamento più evidente rispetto al passato sarà questo. In tal modo si cercherà dunque di aver un maggior impatto sulle espressioni culturali e sull’attrattività turistica del paese, con l’intendimento anche di stimolare i giovani ad avvicinarsi alla Pro loco, iscrivendosi e partecipando alle varie iniziative.

