Il soccorso ieri sera.

Allarme ieri sera intorno alle 20 quando due giovani escursionisti che avevano effettuato una gita in località Maidopis, nei monti dei Sette Fratelli, non sono rientrati.

La pattuglia della Stazione Forestale di Campu Omu, immediatamente allertata, grazie alla perfetta conoscenza del territorio ha battuto efficacemente le aree circostanti fino alle 21 e 30, quando i due in difficoltà sono stati ritrovati in località Cabriolu. I due erano in buone condizioni fisiche e sono stati prontamente portati in salvo.

Il Corpo Forestale raccomanda di affrontare le escursioni anche semplici, solo dopo aver consultato i bollettini meteorologici, prestando attenzione a non abbandonare i sentieri utilizzati, anticipando il rientro ben prima del tramonto, portando sempre con sé acqua e l’attrezzatura adatta anche a eventuali peggioramenti del clima ed evitando di frequentare aree prive di copertura telefonica, dalle quali risulta arduo chiedere soccorsi.