Le elezioni a Olbia.

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Olbia per le elezioni comunali. Sono quasi 50mila i cittadini chiamati al voto oggi, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. In corsa per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Settimo Nizzi e il candidato della grande coalizione Augusto Navone. I due hanno già votato in mattinata.

Intanto arrivano anche primi dati sull’affluenza alle ore 12 di oggi ad Olbia. La percentuale dell’affluenza è del 13,54%, con 6.680 voti. La percentuale varia anche in base alle sezioni: si passa da punte di 18,38% nell’istituto tecnico di via Vicenza (sezione 8), al 9,09% nella scuola di via Vignola (sezione 32).

Sono 8 le liste per Augusto Navone, mentre sono 6 per Settimo Nizzi. Per ordine, le liste collegate al primo candidato sono Alba Civica, Scelta Civica, Insieme per Olbia, Movimento 5 Stelle, Olbia Democratica, Uniti per Olbia. A sostenere il candidato Nizzi ci sono le liste Forza Italia, Udc, Lista Nizzi, Partito Sardo D’azione, Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi.

I dati sull’affluenza a Olbia (domenica 10 ottobre ore 12).