Il protocollo di intesa.

Pubblicata la lista delle farmacie che in Sardegna garantiscono la somministrazione dei test antigienici rapidi ad un presso calmierato. I tamponi effettuati sono validi per ottenere il Green Pass. Il numero delle farmacie della Gallura che hanno disposto questi prezzi è in continuo aggiornamento, perché ci sono adesioni costanti.

Le farmacie della Gallura.

Sono 2 le farmacie della Gallura che hanno aderito al protocollo d’intesa. La prima è la “Farmacia dottoressa Mazzocchi Antonella” sita in piazza del Popolo a Berchidda. L’altra, invece, è la “Farmacia Bulciolu” di piazza san Vittorio a Santa Teresa Gallura.

Queste sono alcune delle farmacie che aderiscono al protocollo d’intesa. La lista completa e dettagliata, oltre ad essere sempre aggiornata, si trova nel sito del Governo.

I costi.

Il documento stabilisce che il tetto massimo per i test a favore dei minori tra i 12 e i 18 anni sia di 8euro, per il quale la farmacia riceve un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica di 7euro. Per gli over 18 il costo massimo è fissato a 15 euro, che comprendono i costi di approvvigionamento dei test antigienici rapidi, del materiale di consumo, degli oneri logistici ed eventuali altri oneri accessori. Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021.

