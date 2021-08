Incidente a La Maddalena.

La Guardia Costiera di La Maddalena è intervenuta nel primo pomeriggio odierno in soccorso di un gommone che aveva difficoltà a rientrare in località Cala Ferrigno dell’Isola di Spargi.

Mentre erano in corso attività di controllo in mare, la capitaneria di La Maddalena ha ricevuto una richiesta di aiuto proveniente da un gommone di circa 6 metri, noleggiato nella mattinata ad un gruppo di turisti di nazionalità tedesca.

A bordo del gommone erano presente complessivamente 10 persone, di cui 6 adulti e 4 bambini piccoli. A causa delle sopravvenute avverse condizioni meteo marine, con forti raffiche di vento provenienti da ovest, i bambini ed alcuni adulti sono stati presi dal panico. A complicare le cose anche la presenza a bordo di una donna in avanzato stato di gravidanza.

Tutti gli occupanti erano già completamente bagnati ed impossibilitati a fare rientro al proprio porto base. Veniva quindi immediatamente disposto l’intervento di 2 unità navali già presenti in zona, che procedevano a prendere a bordo le donne ed bambini per poi trasferirli in sicurezza a bordo della motovedetta CP306.

I malcapitati venivano calmati, rifocillati, asciugati e riscaldati con delle coperte termiche presenti a bordo. Contestualmente la motovedetta si dirigeva alla volta di Porto Pozzo ove gli occupanti venivano successivamente trasferiti in sicurezza a terra.

