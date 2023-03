Arrestato un 25enne.

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, con numerosissimi precedenti penali per spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di ieri i poliziotti di Cagliari hanno perquisito l’abitazione, dotata di un sistema di videosorveglianza in grado di monitorare dall’interno l’arrivo degli acquirenti ed eventuali controlli delle forze dell’ordine.

I Falchi della Mobile hanno trovato e sequestrato circa 55 grammi di hashish, e circa 2 grammi di cocaina, che l’uomo custodiva all’interno di un mobile dell’abitazione. Sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione e 1.735 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 25enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

