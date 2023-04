Il divertente annuncio di un’agenzia funebre a Cagliari.

È diventato virale il cartellone di un’agenzia funebre comparso su un 6×3 in via Is Mirrionis, a Cagliari. L’azienda di servizi funerari, cercando collaboratori, ha creato un annuncio originale che ha scatenato l’ilarità dei social.

A tanti ha ricordato l’ironica agenzia funebre di Roma Taffo, la prima che è riuscita a sfatare il mito che con la morte non si può ridere. Quest’ultima è sbarcata in Sardegna, sempre nella ridente Cagliari e presto si vedranno anche nelle strade della città le sue divertenti campagne. Le sue pubblicità sono così vincenti che alcune agenzie funebri hanno deciso di adottare lo stesso sistema.

