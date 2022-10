Le modifiche al contratto di luce e gas.

Anche in Gallura, così come in buona parte della provincia di Sassari ed in quella di Nuoro, diversi consumatori hanno ricevuto delle lettere da parte dei gestori di luce e gas nella quale si notifica la modifica unilaterale del contratto, se non addirittura il recesso anticipato.

Le associazioni dei consumatori invitano non accettare passivamente la situazione, ma di segnalarle affinché si possa sanzionare pesantemente i gestori. Ciò grazie al decreto Aiuti bis, che con una norma prevede il divieto, fino al prossimo 30 aprile 2023, di ogni modifica contrattuale.

L’Antitrust, sulla base delle segnalazioni dei consumatori, ha aperto dei procedimenti nei confronti di Iren, Iberdola, E. On e Dolomiti. Qualora fosse accertato che siano state applicate nuove tariffe in violazione del decreto Aiuti allora potrebbero scattare sanzioni pesanti, che potrebbero raggiungere anche i 5 milioni di euro.

