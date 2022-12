Maltrattamenti e violenze alla madre, 20enne finisce in carcere

Arrestato un 20enne.

Un 20enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo già sottoposto alla misura cautelare di presentazione presso gli Uffici del Commissariato di Quartu Sant’Elena a seguito di una precedente condanna per lo stesso reato, si è reso responsabile di una condotta violenta nei confronti della madre che l’ha costretta a denunciare ancora una volta il figlio.

L’intervento degli agenti è servito a mettere fine ad una situazione estremante difficile e pericolosa per la donna, aggrava da una ormai impossibile coabitazione con il figlio, il quale è stato tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

