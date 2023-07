Tra mare e terra: la Sardegna da scoprire in bici

La Sardegna è la meta dei sogni per chi adora il mare e vuol restare in Italia. Tuttavia, anche chi ama la bicicletta può trovare in questa regione tante proposte per alternare un bagno ad una bella pedalata nella natura. Che la Sardegna sia una regione di terra, d’altro canto, è testimoniato dal fatto che essa sia tappa del Mondiale Rally WRC, ma visitandola in sella alla propria bici, si toccherà con mano la presenza di molti percorsi mountain bike, snodati tra i boschi selvaggi, sentieri sterrati e strade panoramiche.

Per godere al meglio di un’escursione in bici nella bella Isola, ci sono, però, alcune importanti accortezze a cui attenersi. La prima è quella di preferire, durante l’estate, le ore più fresche del mattino, non solo per patire meno il caldo, ma anche per godersi appieno la natura incontaminata. La seconda riguarda l’attrezzatura necessaria. Il fatto che in Sardegna si possa optare per una vacanza fatta di bagni e di pedalate non significa che sia possibile passare da bagnanti a ciclisti in un attimo: alcuni sentieri sono impegnativi e richiedono, per essere percorsi, non solo una bicicletta adeguata ma anche un abbigliamento consono.

I pantaloncini mtb, ad esempio, non sono bermuda da spiaggia, ma capi studiati appositamente per pedalare in modo comodo e sicuro, tenendosi alla larga da fastidi, dolori e irritazioni. Per acquistare i migliori pantaloncini per bici è bene affidarsi a negozi specializzati, come All4cycling, un e-commerce fornito di tutta l’attrezzatura e l’abbigliamento giusto per andare in bici, selezionati tra i migliori marchi del settore. Ampia è la scelta tra i pantaloncini con fondello, adatti a lunghe pedalate anche molto impegnative.

Una volta certi di avere tutto il necessario, scoprire la Sardegna in bici sarà davvero un gioco da ragazzi. Si può partire dal Monte Ixi – Donori, poco a nord di Cagliari, con i suoi 50 km ed il suo dislivello di circa 1000 metri, oppure si può optare per un’escursione in bici della bellissima Costa Verde: un percorso in parte pianeggiante ma che poi sale fino a raggiungere 900 mt di dislivello.

Quello della Grotta San Giovanni A Iglesias E Tunnel Dei Minatori è un percorso breve ma alquanto difficile: si parte dalla Grotta di San Giovanni, nella parte ovest dell’Isola, e poi si prosegue per 22 km. Altra pedalata da non perdere in Sardegna è quella che parte da Seui per introdursi nella foresta del “Montarbu“, per sentirsi nel film “Jurassic Park”. Per finire, il Percorso Del Ferroviere A Sassari offre molto a chi ama la MTB, su un tragitto di circa 45 km che corre lungo una ferrovia dismessa.

