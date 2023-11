Mattarella e le Frecce tricolori saranno prima a Roma e poi in Sardegna

Con Roma è stata scelta la capitale della Sardegna per ospitare le celebrazioni del 4 novembre con la Giornata delle forze armate. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà prima all’Altare della Patria e sopra di lui passeranno le Frecce tricolori. Poi ci sarà il trasferimento nell’Isola.

Il centro di Cagliari è blindato, con zona rossa nell’area di via Roma, per accogliere il ritorno del Capo dello Stato. I fumi tricolore della Pattuglia acrobatica nazionale coloreranno il cielo di Cagliari. Sul palco per le autorità ci sarà anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Mentre in via Roma ci saranno le Forze armate e i paracadutisti, in alte zone della città andrà avanti la protesta. I Movimenti antimilitaristi si sono dati appuntamento i piazza Giovanni XXIII per sfilare nel centro città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui