Mucche in mezzo alla 131 dcn: due incidenti con feriti e traffico bloccato

Mucche in strada a Ghilarza.

Due incidenti, a breve distanza l’uno dall’altro, sulla strada per Ghilarza a causa delle mucche. I bovini, secondo cause in corso di accertamento, hanno invaso improvvisamente la strada.

I feriti negli incidenti a Ghilarza.

Sarebbero almeno 4 le auto coinvolte, con 1 ferito accertato. Ma potrebbero essere di più le persone che hanno riportato conseguenze sulla strada. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico è stato bloccato in direzione sud.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui