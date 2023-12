Natale dal sapore di Pasqua: dopo il maestrale arriva il caldo in Sardegna

A Natale il clima sarà decisamente caldo in Sardegna.

Più che Natale sarà Pasqua. Almeno per quel che riguarda le temperature, che in Sardegna raggiungeranno anche i 20 gradi. Dopo il forte maestrale che ha soffiato in gran parte dell’Isola, con raffiche fino a 130 km/h, fino al 28 dicembre vivremo la primavera.

Tuttavia le minime continueranno a scendere, anche sopra la media stagionale nelle zone costiere. Nonostante l’escursione termica però sulla Sardegna non cadrà nessun fiocco di neve e in alta quota la massima prevista è di 12 gradi. Un altro Natale anomalo e caldo per la Sardegna, causata dall’avanzare dall’anticiclone delle Azzorre, che allontana le perturbazioni e anche il freddo dal Mediterraneo.

Per questo motivo sarà un Natale caldo, con temperature che sembrano appartenere più al mese di aprile che di dicembre. Le minime saranno però basse e decisamente invernali, arrivando anche a 2 gradi nelle zone lontane dalle coste.

