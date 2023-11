Ore di angoscia per Nicola, scomparso da 5 giorni: “Il suo numero è inesistente”

Un giovane di 32 anni è scomparso da Villasor.

Un ragazzo di 32 anni si è allontanato da Villasor e non ha fatto ancora ritorno a casa. Nicola Aiello si è allontanato a piedi il 25 novembre e il suo telefono risulta inesistente. A lanciare l’appello sui social è la sorella del giovane, Silvia Aiello.

“È alto circa 1,85, spalle larghe – scrive ancora la donna – capelli lunghi oltre le spalle di color castano/brizzolati, occhiali da vista, occhi castani, barba con pizzetto. Ha 32 anni. Non sappiamo come possa essere vestito. Chiunque abbia visto qualcosa mi contatti immediatamente qui“. La sorella ha fatto denuncia di scomparsa e in queste ore sono state avviate le ricerche di Nicola Aiello, ma ancora senza esito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui