Sardi poco romantici, niente cene e regali a San Valentino

Sardegna ultima in Italia per romanticismo a San Valentino.

Sardegna ultima in Italia per romanticismo a San Valentino. Secondo l’Indice Cupido 2026, nell’Isola ci si impegna poco per fare felici le proprie fidanzate e mogli il 14 febbraio. I sardi, infatti, sono ultimi in Italia per cene e hotel durante la Festa degli innamorati con soli 42,0 punti su 100.

Lo studio elaborato da Casinos.com ha analizzato cinque anni di ricerche Google legate ai principali rituali di San Valentino: cioccolatini, cene romantiche, regali e hotel. Con un punteggio di 42,0 su 100, la Sardegna si posiziona quasi 50 punti sotto la prima classificata, la Basilicata (91,3), e stacca di diversi punti anche la penultima, la Liguria (48,3).

Un San Valentino quasi assente.

L’ultimo posto sardo si spiega con valori bassi su tutte le categorie: cene, hotel, regali e anche cioccolatini. L’isola conferma così una distanza culturale netta dal rito del 14 febbraio. In Sardegna San Valentino e quindi non genera particolare interesse né pianificazione. Niente cene prenotate, poche ricerche di hotel, un coinvolgimento minimo anche sui simboli tradizionali come cioccolatini e regali. Una festa che resta ai margini della cultura isolana.

Davanti alla Sardegna si posizionano tutte le altre regioni italiane, con la Liguria (48,3) penultima, seguita da Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (entrambe a 49,5). Le regioni del Sud dominano la classifica, con la Basilicata in testa con 91,3 punti. L’Indice Cupido (ICU) è stato elaborato analizzando i volumi di ricerca Google degli ultimi cinque anni relativi a quattro query: “cioccolatini san valentino”; “cena san valentino”; “regali san valentino”; “hotel san valentino”.

