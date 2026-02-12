Poste Italiane, apre il nuovo polo logistico a Tempio Pausania

Tempio Pausania ha un nuovo Centro di Distribuzione di Poste Italiane.

Tempio Pausania ha un nuovo Centro di Distribuzione di Poste Italiane. Alla piccola cerimonia di “inaugurazione”, oltre ai dirigenti ha partecipato anche il sindaco Gianni Addis. Ad aprire il programma della giornata con i saluti e i ringraziamenti agli ospiti per aver accolto l’invito a partecipare a questo evento, il responsabile Recapito dell’Area Centro Fabrizio Caradonna arrivato direttamente da Roma da dove con il suo staff gestisce le attività logistiche per Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise. Al termine degli interventi previsti in scaletta, tutti i presenti hanno visitato gli ambienti di lavoro guidati dal responsabile del servizio recapito regionale Alessandro Sabatini e dal direttore del nuovo Centro di Tempio Pausania che hanno illustrato le attività dei portalettere e degli addetti alle lavorazioni interne.

La sede.

La sede, situata nella zona industriale di Tempio Pausania, nel lotto 4, con una superficie interna di 500 mq e un piazzale esterno di circa 2.450 mq, è stata progettata e realizzata soprattutto in modo funzionale relativamente al “Joint Delivery”, il modello di recapito implementato oramai da anni in tutta la Sardegna che garantisce la consegna della corrispondenza e dei pacchi anche al pomeriggio e il sabato.

Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare i processi di lavorazione e le attività di tutto il personale applicato. Di nuova concezione anche gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono soprattutto ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.

“La caratteristica del nuovo centro di recapito di Tempio Pausania – spiega il responsabile regionale – assume i connotati del potenziamento dei processi produttivi. E’ un investimento importante che conferma quanto Poste Italiane, nell’interezza della sua filiera, sia attenta ai territori montani e ai piccoli comuni.”

Il Centro Logistico di Tempio vede applicate 21 risorse, tra addetti al recapito e operatori interni, con una percentuale di quote rosa (personale al femminile) del 76%. Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali sono in grado di gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata. Infatti, il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.

Il nuovo Centro, diretto da Michele Farci, gestirà un bacino territoriale suddiviso in 12 zone con competenza, oltre a Tempio Pausania, sui seguenti ulteriori sei comuni: Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras.

La nuova sede ha a disposizione un parco mezzi che comprende autoveicoli e motocicli con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono complessivamente circa 24mila abitanti, oltre 11mila abitazioni, 9mila numeri civici e oltre 12mila punti di recapito tra abitazioni private, uffici pubblici e aziende.

I volumi su base annua che la sede sarà chiamata a gestire sono molto importanti poiché si prevede si attestino su una media annua di circa 1 milione e 300mila plichi di corrispondenza “ordinaria”, 130mila plichi di corrispondenza “descritta” (raccomandate, atti giudiziari e assicurate) e circa 30mila pacchi.

