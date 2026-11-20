Un fine settimana che mette insieme cultura, spiritualità, scoperta e impegno per il territorio. Sabato 21 e domenica 22 novembre, Olbia e la Gallura propongono diversi appuntamenti per chi desidera trascorrere il weekend partecipando a iniziative culturali, esperienze dedicate ai più giovani e attività di volontariato. Dalla riscoperta delle tradizioni sarde a un viaggio immersivo tra le stelle, passando per un progetto di tutela ambientale e inclusione sociale, non mancano le occasioni per vivere il territorio e condividerne i valori.

Ecco alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda per il fine settimana.

Olbia tra cultura, tradizioni e scoperta dell’universo

Trame al Vento – Costumi, simboli e identità di Sardegna

Prosegue al Museo Archeologico di Olbia la mostra “Trame al Vento – Costumi, simboli e identità di Sardegna”, un percorso espositivo dedicato alla ricchezza della tradizione isolana e alle storie che si nascondono dietro tessuti, colori, ricami e abiti tradizionali. Un’occasione per avvicinarsi al patrimonio culturale sardo attraverso elementi che rappresentano molto più di semplici testimonianze del passato: sono segni di appartenenza, memoria e identità delle comunità.

L’esposizione accompagna i visitatori alla scoperta dei saperi artigianali e dei simboli che caratterizzano i diversi territori dell’Isola, raccontando tradizioni tramandate nel tempo e ancora capaci di parlare al presente. La mostra, promossa con il coinvolgimento dell’Accademia Sardegna nel Cuore e del Comune di Olbia, è ospitata nella sala Biblioteca/Bookshop del Museo Archeologico e resterà visitabile fino al 31 dicembre 2026.

Per chi desidera dedicare un momento del weekend alla cultura e alle radici della Sardegna, è un appuntamento da non perdere.

Tutte le informazioni nell’articolo dedicato: Trame al Vento a Olbia.

Un viaggio nel planetario: alla scoperta del Cosmo

Un’esperienza suggestiva, pensata per appassionati di astronomia, curiosi e famiglie: a Olbia torna l’appuntamento con il planetario multimediale, che nel weekend del 21 e 22 novembre propone diversi spettacoli per accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’universo.

Il programma offre più percorsi tematici, con proiezioni immersive dedicate ai pianeti, alle galassie e ai fenomeni celesti. Si comincia alle 15 con “Frammenti del Sistema Solare”, un itinerario tra pianeti, lune, asteroidi, comete e meteoriti. Alle 16 spazio a “Luci del Cielo”, per conoscere meglio comete, eclissi, meteore, satelliti e altri fenomeni osservabili nel cielo notturno.

Alle 17 è in programma “Antiche Stelle”, un viaggio tra spazio, tempo e teorie sull’universo, mentre alle 18 sarà la volta di “Le meraviglie del Cosmo”, lo spettacolo più completo, dedicato ad alcuni degli oggetti e dei fenomeni più affascinanti dell’universo, dalle nebulose ai buchi neri, passando per galassie e ammassi stellari.

La programmazione prosegue anche in serata: alle 19 torna “Frammenti del Sistema Solare”, alle 20 “Antiche Stelle” e alle 21 “Luci del Cielo”. Un’occasione per vivere un’esperienza educativa e coinvolgente, lasciandosi accompagnare alla scoperta degli spazi più lontani senza allontanarsi dalla città.

Informazioni e prenotazioni nell’articolo: Un viaggio nel planetario a Olbia.

Giornata Diocesana dei Giovani: due giorni di incontro e condivisione

Olbia si prepara ad accogliere la Giornata Diocesana dei Giovani 2026, un appuntamento dedicato ai ragazzi e ai giovani della Diocesi, pensato per offrire occasioni di incontro, preghiera, confronto e condivisione. L’iniziativa si svolgerà sabato 21 e domenica 22 novembre nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, nell’ambito del percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale della Gioventù 2027, in programma a Seul.

Il tema scelto, «Coraggio, io ho vinto il mondo!», riprende le parole di Papa Leone XIV e vuole essere un invito rivolto alle nuove generazioni ad affrontare con fiducia le sfide del presente. A rendere ancora più significativo l’appuntamento saranno le testimonianze di Emmanuele Magli e Michael Mattarucco, che condivideranno con i partecipanti le proprie esperienze.

Il programma prevede sabato, dalle 19, un incontro riservato ai giovani maggiorenni, dai 18 anni in su, con testimonianze, preghiera e momenti di dialogo. Domenica mattina, dalle 9.30, sarà invece la volta dei ragazzi delle scuole medie e superiori, con riflessioni, testimonianze e celebrazione della Santa Messa. Alle 13 è previsto il pranzo al sacco, seguito da attività di gioco e condivisione. La conclusione è fissata per le 17.

Un’occasione per vivere due giornate all’insegna dell’amicizia, della fede e della partecipazione, mettendo al centro i giovani e il loro desiderio di costruire relazioni e guardare al futuro con speranza.

Le iscrizioni erano previste entro il 15 novembre: per eventuali disponibilità è opportuno rivolgersi alla propria parrocchia o consultare i canali social della Pastorale Giovanile.

Maggiori dettagli: Giornata Diocesana dei Giovani a Olbia.

Ambiente e solidarietà: appuntamento al Lido del Sole

A.N.T.E. adotta la spiaggia del Lido del Sole: una mattinata di volontariato e inclusione

Tra gli appuntamenti più significativi del weekend c’è anche un’iniziativa che unisce la tutela dell’ambiente alla solidarietà e all’inclusione sociale. Domenica 22 novembre, a partire dalle ore 9, la spiaggia del Lido del Sole a Olbia sarà protagonista di una mattinata dedicata alla cura del litorale e alla partecipazione collettiva.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema (A.N.T.E.), che ha ufficializzato l’adozione della spiaggia, assumendosi l’impegno di contribuire alla sua salvaguardia attraverso interventi di pulizia prima dell’inizio della stagione estiva e al termine della stessa.

Il primo appuntamento coinvolgerà, insieme ai volontari dell’associazione, diverse realtà sociali del territorio: Villa Chiara, Spotability e la Società Cooperativa Sociale Codess. Una collaborazione che vuole dimostrare come la protezione dell’ambiente possa diventare anche uno strumento di inclusione, incontro e attenzione verso le persone più fragili.

La mattinata non sarà soltanto un’occasione per prendersi cura della spiaggia, ma anche un momento di condivisione e convivialità. A.N.T.E. offrirà infatti il pranzo ai partecipanti, grazie alla disponibilità di Villa Chiara, che metterà a disposizione la propria struttura.

La manifestazione sarà inoltre dedicata alla memoria di Samuele Varrucciu, un giovane olbiese scomparso alcuni anni fa. Un pensiero speciale che aggiunge all’iniziativa un significato umano ancora più profondo.

Un appuntamento che ricorda quanto siano importanti i piccoli gesti e la collaborazione tra associazioni e cittadini per costruire una comunità più attenta, accogliente e rispettosa dell’ambiente.

Tutti i dettagli: Olbia, ambiente e solidarietà: A.N.T.E. adotta la spiaggia del Lido del Sole.

Uno sguardo al turismo sostenibile: Badesi protagonista a SHARE

Badesi a SHARE: il percorso verso la certificazione GSTC

Un appuntamento che guarda al futuro del turismo e alla sostenibilità vede protagonista anche il territorio gallurese. Il 20 e 21 novembre, al Lazzaretto di Cagliari, si svolgerà SHARE – Turismo condiviso, manifestazione organizzata da Fare Digital Media e dedicata al confronto tra professionisti, istituzioni e operatori del settore.

Nel programma sarà presente anche il Comune di Badesi, attraverso il Tavolo del Turismo, protagonista del panel «Governare la sostenibilità», organizzato in collaborazione con Etifor. Al centro dell’intervento ci sarà il percorso avviato dal territorio verso la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), uno standard internazionale di riferimento per la valutazione delle pratiche di turismo sostenibile.

L’esperienza di Badesi offrirà l’occasione per raccontare il lavoro portato avanti dall’amministrazione e dagli operatori locali, con l’obiettivo di costruire un modello turistico più responsabile, capace di valorizzare le risorse ambientali e culturali, sostenere l’economia locale e migliorare la qualità della vita della comunità.

Un confronto che sottolinea l’importanza di guardare oltre la stagionalità e di investire su una crescita turistica duratura, nella quale la tutela del territorio diventa parte integrante dell’offerta.

L’iniziativa è aperta a chiunque sia interessato ai temi del turismo e alla condivisione di esperienze e buone pratiche. Pur svolgendosi a Cagliari, rappresenta un appuntamento interessante anche per la Gallura, grazie al contributo portato da Badesi.

Approfondimento: Badesi a SHARE, il percorso verso la certificazione GSTC.

Il weekend del 21 e 22 novembre offre dunque diverse possibilità per vivere il territorio con uno sguardo attento alla cultura, alla conoscenza e alla solidarietà. Dalla scoperta delle tradizioni sarde alle esperienze immersive del planetario, dagli incontri dedicati ai giovani fino all’impegno concreto per la tutela della spiaggia del Lido del Sole, sono tante le occasioni per partecipare e condividere momenti significativi. Un fine settimana nel quale il valore degli appuntamenti non si misura soltanto attraverso le attività proposte, ma anche attraverso le relazioni, le esperienze e i messaggi che ciascuna iniziativa porta con sé.

Scopri tutti gli eventi in programma per questo weekend nella zona di Cagliari e Sassari!

Dalla musica live ai mercatini, dalle sagre di paese alle mostre d’arte, ce n’è per tutti i gusti: un modo perfetto per vivere pienamente la bellezza e l’energia del Nord Sardegna. Qui sotto trovi i link utili per consultare i programmi completi, scegliere il tuo appuntamento ideale e pianificare una uscita speciale.

Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

Per Sassari e Provincia: Eventi Sassari

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