Le adesioni per la Comunità Energetica Rinnovabile a Tempio Pausania.

Il Comune di Tempio Pausania avvia il percorso per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) e apre alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati. L’amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere le disponibilità dei soggetti che intendono prendere parte al progetto. L’iniziativa punta a promuovere la produzione e la condivisione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di generare ricadute positive sul territorio sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Tre modalità per partecipare.

La futura Comunità energetica sarà aperta a diverse tipologie di partecipanti, che potranno aderire in base alle proprie possibilità e al ruolo che intendono assumere. Sono previste tre modalità. I consumer saranno i semplici consumatori, che potranno utilizzare l’energia condivisa dalla comunità senza dover necessariamente possedere un impianto di produzione. I prosumer, invece, saranno sia produttori sia consumatori: potranno utilizzare l’energia generata dal proprio impianto e mettere a disposizione della comunità quella prodotta in eccesso e immessa in rete. Infine, i producer saranno coloro che metteranno a disposizione un impianto alimentato da fonti rinnovabili per contribuire alla produzione di energia condivisa. La manifestazione di interesse rappresenta un primo passaggio per conoscere il numero dei potenziali aderenti e le risorse disponibili, elementi che serviranno al Comune per definire la futura configurazione della Cer.

Come presentare la domanda.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo al Protocollo del Comune di Tempio Pausania attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected]. Alla richiesta dovranno essere allegati una copia del documento di identità del richiedente e l’ultima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica, comprensiva del riepilogo dei consumi annuali. Chi intende aderire come produttore o prosumer dovrà inoltre presentare una fotografia oppure una planimetria catastale dell’immobile. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili sia il modulo per manifestare il proprio interesse sia l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui