A Olbia lo sgombero di un palazzo confiscato alla mafia.

Nella mattinata di ieri, 18 novembre, si sono concluse le operazioni di sgombero di sei appartamenti a Olbia. Gli immobili, appartenenti al complesso residenziale Smeraldo, rientrano tra i beni confiscati allo Stato a Ernesto Diotallevi, noto esponente della criminalità organizzata. Nello stabile c’erano sei famiglie da diversi anni, i quali hanno lasciato le loro case caricando tutto ciò che potevano su dei furgoni. Sul posto erano presenti carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e un’ambulanza del 118, il cui intervento non è stato fortunatamente necessario.

La vicenda.

La vicenda inizia quasi 12 anni fa. All’epoca, il commissario giudiziale del Tribunale di Roma aveva affidato temporaneamente gli immobili alla Diocesi di Tempio-Ampurias per ospitare famiglie fragili. Una volta divenuta definitiva la confisca, la gestione del patrimonio è passata all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc). Questo ente si occupa di restituire alla collettività i patrimoni sottratti alla criminalità, assegnandoli a enti pubblici o al terzo settore. Per gli appartamenti di via Damiano Chiesa, l’intera procedura è seguita dalla coadiutrice ed ex amministratore giudiziario Francesca Sebastiani. Proprio a lei, nella giornata di ieri, sono state riconsegnate formalmente le chiavi.

Stando a quanto si legge sul La Nuova Sardegna, Sebastiani ha evidenziato come, in seguito a un sopralluogo, fosse emersa la necessità di rientrare in possesso degli alloggi, poiché la Diocesi avrebbe dovuto ricollocare le famiglie già sette anni fa. Alla base del provvedimento vi è inoltre il mancato versamento di qualsiasi contributo per il mantenimento delle strutture. Prima di procedere allo sgombero, l’amministrazione aveva infatti proposto agli occupanti di restare provvisoriamente negli immobili pagando un‘indennità molto contenuta. Questa somma era utile a coprire le spese condominiali e alcuni lavori di miglioria, in attesa di decidere il futuro del complesso. Tuttavia, soltanto due persone hanno accettato l’accordo. Tutti gli altri hanno continuato a non versare nulla, rendendo inevitabile l’intervento dello Stato per tutelare anche i creditori ancora in attesa di pagamento.

Il complesso liberato.

Con sei degli otto appartamenti totali del complesso Smeraldo ormai liberati e due che presentano situazioni differenti, si apre adesso la fase dedicata alla loro destinazione finale. Tra le opzioni sul tavolo valutate dall’Agenzia nazionale figurano la vendita oppure il trasferimento al Comune, tenendo conto che gli stabili richiedono comunque interventi di ristrutturazione e messa a punto. L’esecuzione dello sgombero di ieri era stata stabilita dalla Prefettura di Sassari con una nota del 2 novembre, dando seguito a un’ordinanza dell’Anbsc notificata lo scorso 14 aprile e divenuta esecutiva in assenza di ricorsi.

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