Un morto e due feriti sulla Statale, scappa l’amico che guidava

Ennesima tragedia sulle strade della Sardegna: un giovane è morto e due sono feriti gravi mentre è scappato l’amico che guidava senza patente. L’incidente è avvenuto lungo la Statale 387 all’altezza del territorio di Soleminis. Verso le 4 del mattino una Bmw con quattro ragazzi a bordo è finita sul guard rail lungo la strada che collega Cagliari a Dolianova. A bordo c’erano quattro amici di questo centro e per uno di loro non c’è stato niente da fare.

Daniele Picciau, 32 anni, si trovava nel sedile da passeggero e con lo schianto ha perso la vita sul colpo. Nel sedile di dietro c’erano il proprietario dell’auto, un giovane di 28 anni, e un altro amico. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati in gravi condizioni. Un quarto amico era alla guida dell’auto con un giovane morto e due feriti, ma era senza patente. Forse per questo motivo e per lo choc è sparito nel nulla dopo l’incidente. Non si sa quali siano le sue condizioni di salute. I carabinieri si sono subito messi alla sua ricerca, ma non lo hanno trovato nella sua abitazione e neanche nei vari Pronto soccorso.

