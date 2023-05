Si ribalta il trattore, grave un ex deputato sardo

Grave incidente che ha coinvolto Angelo Raffaele Manca.

Un incidente nelle campagne di Norbello ha coinvolto Angelo Raffaele Manca, ex sindaco del paese e ex deputato Pds, che ora si trova in ospedale in codice rosso.

L’uomo, di 79 anni, è stato sbalzato dal suo trattore che si è ribaltato, battendo violentemente la testa a terra e perdendo i sensi. L’elisoccorso è stato immediatamente chiamato e l’ex deputato Angelo Raffaele Manca è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari, dove attualmente si trova in cura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Abbasanta.

