Porto Cervo Racing, weekend positivo tra Toscana, Marche e Sardegna

Il successo della Porto Cervo Racing.

Grazie agli ottimi risultati dei suoi portacolori, è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per tutto il Team Porto Cervo Racing. In Toscana, nelle Marche e in Sardegna, la Scuderia ha conquistato il podio di gruppo e classe e la top ten con l’equipaggio formato da Moricci-Garavaldi.

Rally.

Top ten, primi fra le due ruote motrici, vittoria di gruppo e classe. Per Paolo Moricci e Paolo Garavaldi il Rally Montecatini e Valdinievole è stato più che positivo. L’equipaggio, a bordo della Renault Clio Rally4 curata dalla divisione sportiva dell’azienda La T Tecnica, ha chiuso la 38esima edizione della gara al decimo posto assoluto, al primo posto fra le due ruote motrici, sul più alto gradino del podio di gruppo RC4N e di classe Rally4. Per Moricci-Garavaldi la prossima gara sarà il Rally degli Abeti e dell’Abetone, in programma il 20 e 21 maggio, valido come prova della Coppa Rally 6ª Zona.

Velocità in salita.

Un’altra vittoria di gruppo e classe per Mario Murgia. Dopo il successo alla 61ª Alghero-Scala Piccada valida come prima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna, Mario Murgia, su Mitsubishi Lancer Evo X, si è confermato al primo posto di gruppo N-S e di classe N-S oltre 3000 nelle Marche, al 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano-Sassotetto, secondo round del CIVM. Per Murgia il prossimo appuntamento sarà il 52° Trofeo Vallecamonica Malegno-Ossimo-Borno, in programma dal 26 al 28 maggio, valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord.

Slalom.

Al 6° Slalom Città di Loceri valido come seconda prova del Campionato Italiano della specialità e come prova d’apertura del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2023 A.I.D.O. Cuglieri, il pilota Giuseppe Porcu (Peugeot 106 16v, AP Rally) ha conquistato il secondo posto di gruppo A e di classe A1600. Per Porcu, la prossima gara sarà il 28° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara con Alessandro Murgia, anch’egli portacolori della scuderia Porto Cervo Racing.

Sempre al Rally Golfo dell’Asinara, in programma il 13 e 14 maggio, correranno diversi portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, oltre a Murgia-Porcu, sono al momento iscritti: il pilota del Team Vittorio Musselli navigato da Giuseppe Pirisinu, Auro Siddi-Giuseppe Maccioni, Roberto Cocco-Sergio Deiana, Sandro Locci-Fabrizio Musu, il pilota della Scuderia Gabriele Angius navigato da Stefano Achenza, Giuliano Tilocca-Lirio Baglio e il co-pilota Marco Murranca. La gara, organizzata dall’AC Sassari, è valida come prima prova di Coppa Rally Zona 9.

Web e Social.

Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, nel sito internet è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico” organizzati dalla Porto Cervo Racing, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui